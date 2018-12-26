2018-12-26T19:08:17+03:00
Общество

В ВлГУ отметят интернациональный Новый год

Перед зрителями выступят иностранные студенты
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено ВлГУфото предоставлено ВлГУ
Изменить размер текста:

27 декабря в ВлГУ состоится праздничное мероприятие Новый год International.

Новый год International является традиционным мероприятием вуза, на котором иностранные учащиеся показывают актерский и вокальный талант, демонстрируют знания русского языка и русской культуры. В программе: вокальные, инструментальные и танцевальные номера.

В организации праздничного концерта иностранным студентам помогают преподаватели кафедры русского языка как иностранного.

Начало в 17 часов в актовом зале вуза (ул. Горького, 87).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на "Новогоднюю ночь в оркестре"
В Муроме выберут самые оригинальные елки
Президент РФ встретится с губернатором Владимирской области
Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на "Ижевской винтовке"
Прокуратура проверила все заправки Владимирской области
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Камешково после реконструкции откроется школа №1
Владимирская почта не будет работать 1, 2 и 7 января
Во владимирском центре тестирования помогут подобрать вид спорта для ребенка
Житель Коврова угостил наркотиками несовершеннолетнего друга
Жители Владимирской области на Новый год могут подарить лес
Во Владимире построят новое здание амбулаторно-поликлинического отделения противотуберкулезного диспансера
В новогоднюю ночь по Владимиру пустят бесплатные автобусы и троллейбусы
Во владимирской городской прокуратуре сменился руководитель
Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде
Владимирец, сбивший двух детей, был найден
Владимирское предприятие задолжало своим работникам 7,5 миллиона рублей