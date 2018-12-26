В ВлГУ отметят интернациональный Новый год
Перед зрителями выступят иностранные студенты
фото предоставлено ВлГУ
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27 декабря в ВлГУ состоится праздничное мероприятие Новый год International.
Новый год International является традиционным мероприятием вуза, на котором иностранные учащиеся показывают актерский и вокальный талант, демонстрируют знания русского языка и русской культуры. В программе: вокальные, инструментальные и танцевальные номера.
В организации праздничного концерта иностранным студентам помогают преподаватели кафедры русского языка как иностранного.
Начало в 17 часов в актовом зале вуза (ул. Горького, 87).