В Муроме выберут самые оригинальные елки
В преддверии Нового года все структуры Мурома принимают участие в праздничном оформлении города. В сквере им.Ермакова организовали уже ставший традиционным парад новогодних ёлок.
В этом году на участие в этой акции откликнулись более 40 организаций и предприятий.
Победителей выберут в трёх номинациях: «Самая красивая и стильная», «Самая необычная» и «Самая профессиональная/тематическая». Свой список лучших в каждой номинации муромлян просят оставлять в комментариях на сайте.
29-го декабря подведут итоги народного голосования и наградят победителей.
Пока жители города оставили два комментария, в которых указывают, что самая профессиональная елка у МУП «Водоканал», а самая необычная - елка детской больницы.