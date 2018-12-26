В Муроме выберут самые оригинальные елки

СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-26T19:05:04+03:00

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В преддверии Нового года все структуры Мурома принимают участие в праздничном оформлении города. В сквере им.Ермакова организовали уже ставший традиционным парад новогодних ёлок.

В этом году на участие в этой акции откликнулись более 40 организаций и предприятий.

Победителей выберут в трёх номинациях: «Самая красивая и стильная», «Самая необычная» и «Самая профессиональная/тематическая». Свой список лучших в каждой номинации муромлян просят оставлять в комментариях на сайте.

29-го декабря подведут итоги народного голосования и наградят победителей.

Пока жители города оставили два комментария, в которых указывают, что самая профессиональная елка у МУП «Водоканал», а самая необычная - елка детской больницы.