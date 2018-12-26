2018-12-26T17:15:07+03:00
Спорт

Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на "Ижевской винтовке"

Эти соревнования - часть отбора на Кубок мира по биатлону
Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский биатлонист Алексей Слепов, начавший сезон в Кубке мира, выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка России в Ижевске, более известном как "Ижевская винтовка". Эти соревнования традиционно рассматриваются как часть отбора спортсменов на Кубок мира. После неудачного выступление на старте сезона Слепов потерял место в основной команде.

По ходу дистанции Алексей Слепов не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию за 27 минут 38,8 секунд. Серебро выиграл товарищ Слепова по сборной Санкт-Петербурга Павел Магазеев, допустивший один промах. Третьим стал известный по выступлениям на Кубке мира предтавитель Вологодской области Максим Цветков. Он, как и Слепов, не допустил ни одного промаха.

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