Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на "Ижевской винтовке"

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-26T17:15:07+03:00

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Владимирский биатлонист Алексей Слепов, начавший сезон в Кубке мира, выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка России в Ижевске, более известном как "Ижевская винтовка". Эти соревнования традиционно рассматриваются как часть отбора спортсменов на Кубок мира. После неудачного выступление на старте сезона Слепов потерял место в основной команде.

По ходу дистанции Алексей Слепов не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию за 27 минут 38,8 секунд. Серебро выиграл товарищ Слепова по сборной Санкт-Петербурга Павел Магазеев, допустивший один промах. Третьим стал известный по выступлениям на Кубке мира предтавитель Вологодской области Максим Цветков. Он, как и Слепов, не допустил ни одного промаха.