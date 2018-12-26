2018-12-26T15:18:59+03:00
Общество

Прокуратура проверила все заправки Владимирской области

Выявлено более 247 нарушений
Артём Черепанов
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Прокуратура Владимирской области совместно со специалистами Росстандарта, МЧС и Роспотребназдора провела проверки на автозаправках и нефтебазах все районов региона. Проверка выявила 247 нарушений, вынесено 58 представлений и возбуждено 47 административных дел.

В основном проверки показали нарушения технических требований в производственном контроле качества топлива, поверки измерительных приборов и отображения необходимой информации на чеках. Например, одна из владимирских заправок неверно указывала символ К5, обозначающий класс автомобильного бензина. Кроме того, неверно указан знак, обозначающий климатические условия использования топлива.

На заправке в Сенинских двориках (Ковровский район) истек срок эксплуатации заправочных колонок. В Александрове на АЗС колонки никогда не проверяли. На многих заправках нарушались требования пожарной безопасности.

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