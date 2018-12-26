В Камешково после реконструкции откроется школа №1
27 декабря в Камешково после первого этапа реконструкции состоится торжественное открытие средней общеобразовательной школы №1.
Проект реализован благодаря благотворительной помощи «Транснефть», которое вложило в реконструкцию здания 150 млн рублей. Ещё 100 млн выделено из областного бюджета по инициативе губернатора Владимира Сипягина.
В школе обновлены спортивные залы, отремонтированы классы, коридоры, переоборудована столовая, частично заменена мебель, в профильные кабинеты приобретено новое оборудование, все этажи здания оснащены современными противопожарными системами и системами безопасности, на входе установлена система контроля управления доступом.
После каникул, 14 января в родные стены вернутся около 850 школьников.