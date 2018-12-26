2018-12-26T13:35:39+03:00
Общество

В Камешково после реконструкции откроется школа №1

После каникул в родные стены вернутся около 850 школьников
Алексей СУХОВ
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27 декабря в Камешково после первого этапа реконструкции состоится торжественное открытие средней общеобразовательной школы №1.

Проект реализован благодаря благотворительной помощи «Транснефть», которое вложило в реконструкцию здания 150 млн рублей. Ещё 100 млн выделено из областного бюджета по инициативе губернатора Владимира Сипягина.

В школе обновлены спортивные залы, отремонтированы классы, коридоры, переоборудована столовая, частично заменена мебель, в профильные кабинеты приобретено новое оборудование, все этажи здания оснащены современными противопожарными системами и системами безопасности, на входе установлена система контроля управления доступом.

После каникул, 14 января в родные стены вернутся около 850 школьников.

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