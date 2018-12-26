2018-12-26T13:23:18+03:00
Общество

Владимирская почта не будет работать 1, 2 и 7 января

В остальные дни почта работает по обычному графику
Алексей СУХОВ
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Почта России сообщила о режиме работы в праздничные дни. 29 декабря почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января являются выходными днями. Обмеа и доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков не будет.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

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