Во владимирском центре тестирования помогут подобрать вид спорта для ребенка

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-26T13:14:03+03:00

Тестирование детей и подростков проводится в возрасте от 6 до 12 лет

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Спортивные успехи ребёнка во многом зависят от того, насколько правильно для него выбран вид спорта.Прежде чем определять малыша в секцию, стоит выяснить, есть ли у него способности к конкретному спортивному направлению.

Сделать это можно во владимирском областном детском Центре тестирования (ул. Дворянская, 16 А (стадион «Торпедо»).

Тестирование детей и подростков в возрасте от 6 до 12 лет проводится в 4 этапа: компьютерное психологическое, антропометрическое, функциональное и спортивное. Процедура занимает 40-60 минут. Затем родителям выдаются рекомендации относительно того, каким видом спорта лучше заняться ребёнку.

Предварительная запись ведётся по телефону 54-12-91. Перед началом процедуры родители должны предоставить специалистам ЦСП справку от педиатра о том, что ребёнку можно заниматься физкультурой.

Чуть больше, чем за полгода работы центра, тестирование в нём прошло около 400 детей.