Житель Коврова угостил наркотиками несовершеннолетнего друга

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-26T13:50:57+03:00

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СУ СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Коврова по статье "незаконный оборот наркотических средств".

- В ноябре молодой человек через интернет приобрел наркотическую смесь, забрал «закладку» и вместе с приятелями проехал к жилому дому. После употребления вещества он «угостил» частью смеси несовершеннолетнего, который положил сверток со смесью в загиб шапки. При выходе из подъезда молодых людей задержали полицейские, - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый учится в колледже, и в несовершеннолетнем возрасте был осужден за незаконный оборот наркотиков к условной мере наказания. Кроме того, он состоит на контрольном учете у врача-нарколога.

Следователем назначена нарколого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о потребности прохождения специализированного лечения.