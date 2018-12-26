Жители Владимирской области на Новый год могут подарить лес

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-26T12:58:02+03:00

Все, кто дарит деревья к празднику, становятся участниками акции “100 тысяч новых елок стране”

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Движение ЭКА предлагает жителям Владимирской области сделать добрый и экологичный подарок на Новый год - настоящий лес с помощью проекта “ПосадиЛес”. Для этого на сайте можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить подарочный сертификат.

Деревья будут высажены весной на пострадавших от пожаров лесных территориях. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

-В подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить деревья своим родным, друзьям или коллегам. Это не только необычный подарок, но и вклад в сохранение природы для будущих поколений, - рассказывает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Все, кто дарит деревья к празднику, становятся участниками акции “100 тысяч новых елок стране”, благодаря которой будут частично компенсированы лесные потери от вырубки елей и сосен к Новому году. Участниками акции стали более 200 человек, они “подарили” нашей стране 2146 деревьев.