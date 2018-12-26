2018-12-26T12:58:02+03:00
Общество

Жители Владимирской области на Новый год могут подарить лес

Все, кто дарит деревья к празднику, становятся участниками акции “100 тысяч новых елок стране”
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Движение ЭКА предлагает жителям Владимирской области сделать добрый и экологичный подарок на Новый год - настоящий лес с помощью проекта “ПосадиЛес”. Для этого на сайте можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить подарочный сертификат.

Деревья будут высажены весной на пострадавших от пожаров лесных территориях. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

-В подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить деревья своим родным, друзьям или коллегам. Это не только необычный подарок, но и вклад в сохранение природы для будущих поколений, - рассказывает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Все, кто дарит деревья к празднику, становятся участниками акции “100 тысяч новых елок стране”, благодаря которой будут частично компенсированы лесные потери от вырубки елей и сосен к Новому году. Участниками акции стали более 200 человек, они “подарили” нашей стране 2146 деревьев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринт на "Ижевской винтовке"
Прокуратура проверила все заправки Владимирской области
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Камешково после реконструкции откроется школа №1
Владимирская почта не будет работать 1, 2 и 7 января
Во владимирском центре тестирования помогут подобрать вид спорта для ребенка
Житель Коврова угостил наркотиками несовершеннолетнего друга
Во Владимире построят новое здание амбулаторно-поликлинического отделения противотуберкулезного диспансера
В новогоднюю ночь по Владимиру пустят бесплатные автобусы и троллейбусы
Во владимирской городской прокуратуре сменился руководитель
Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде
Владимирец, сбивший двух детей, был найден
Владимирское предприятие задолжало своим работникам 7,5 миллиона рублей