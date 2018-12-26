Во Владимире построят новое здание амбулаторно-поликлинического отделения противотуберкулезного диспансера

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-26T12:47:57+03:00

До конца 2021 года объект должен быть введён в эксплуатацию

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25 декабря Владимир Сипягин провёл приём граждан. В ходе встречи поднимались не только вопросы личного характера, но и общественно значимые темы.

Так, работница владимирского Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи рассказала о проблемах учреждения, которое оказывает медицинскую помощь по выявлению, диагностике, лечению и профилактике туберкулёза у взрослых, детей и подростков.

По мнению заявительницы, нарушаются санитарные и противопожарные нормы в помещениях амбулаторно-поликлинического отделения. Решение вопроса одно – это строительство нового здания для амбулаторно-поликлинической службы. По оценке специалистов, стоимость проекта составит 280 млн рублей.

-На 2019 год в бюджете Владимирской области мы запланируем средства в размере 113,1 млн рублей и на 2020 год заложим ещё 166,9 млн рублей. До конца 2021 года объект должен быть введён в эксплуатацию, – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.