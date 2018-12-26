2018-12-26T12:38:07+03:00
Общество

В новогоднюю ночь по Владимиру пустят бесплатные автобусы и троллейбусы

Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса
Алексей СУХОВ
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В новогоднюю ночь по Владимиру снова можно будет проехать бесплатно. 5 маршрутов составлены так, чтобы можно было добраться во все основные районы города.

Транспорт будет ходить с 00.30 до 4.30. Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса.

Маршрут №1 - 10 троллейбусов (интервал 10 мин.) : ул.Балакирева - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - площадь Победы - магазин «1001 мелочь».

Маршрут №2 - 13 автобусов (интервал 15 мин.) : мкр. 8-ЮЗ - ул.Нижняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Мира - Бассейн - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

Маршрут №3 - 3 автобуса (интервал - 10 мин.) :Загородный парк - Соборная площадь - Центральный парк культуры и отдыха.

Маршрут №4 - 2 автобуса (интервал - 15 мин.): ул.Балакирева - ул. Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота.

Маршрут №5 - 4 автобуса (интервал - 15 мин.): мкр. Энергетик - магазин «1001 мелочь» - площадь Победы - Садовая площадь - Золотые ворота.

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