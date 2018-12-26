2018-12-26T12:02:25+03:00
Общество

Во владимирской городской прокуратуре сменился руководитель

Вместо Ильи Копытина и.о. прокурора назначен Андрей Федосов
Сергей МОРКОВКИН
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26 декабря на должность и.о. прокурора города Владимира был назначен Андрей Федосов. Ранее он занимал должность начальника отдела управления по надзору за следствием и дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области. Эту информацию подтвердили в городской прокуратуре.

О том, где будет работать прежний прокурор города Илья Копытин, сотрудники прокуратуры не сообщают, ссылаясь на неосведомленность в данном вопросе. Вероятно, экс-прокурор направился в областную прокуратуру.

Отметим, 9 октября 2018 года Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении Ильи Копытина. Его подозревали в злоупотреблении полномочиями и получениями взятки в крупном размере. На следующий день областная прокуратура отменила возбуждение уголовного, ссылаясь на процессуальные нарушения, допущенные следствием. Следком сразу же обжаловал решение в Генпрокуратуре и сообщил о том, что в квартире Копытина проводился обыск, Октябрьский районный суд признал его законным.

24 октября Генпрокуратура отказала в удовлетворении жалобы главы Владимирского Следкома.

Илья Копытин был назначен руководителем владимирской городской прокуратуры в июне 2017 года. Ранее он был главой муромской городской прокуратуры. Во Владимирскую область Илья Копытин перебрался пять лет назад из Липецка.

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