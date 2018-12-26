Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-26T11:13:38+03:00

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Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги связи в международном роуминге на белом континенте. Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс – чилийские военные и их семьи. Однако сюда нередко заглядывают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.

Путешественники смогут позвонить из Вилья-лас-Эстрельяс в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги «Безлимитный интернет за границей». В декабре Tele2 пополнила список стран, где действует опция, Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика.

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В Вилья-лас-Эстрельяс зимой проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше 6 лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и даже сувенирный магазин.

– Казалось бы, зачем в Антарктиде роуминг? Однако наши отчеты по роуминговой активности абонентов порой не могут не удивлять, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – Значительная часть абонентов Tele2 – это молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия. Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна. Ничто не мешает путешественнику-мечтателю наметить следующим пунктом назначения поселение Вилья-лас-Эстрельяс, где, кстати, когда-то побывал великий Стивен Хокинг. И когда это удивительное событие произойдет, нашему абоненту будут доступны услуги Tele2.