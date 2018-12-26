2018-12-26T11:10:43+03:00
Происшествия

Владимирец, сбивший двух детей, был найден

Ему грозит лишение прав
Артем Бердник
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Ранее мы писали о том, что утром 25 декабря около «РусьКино» неустановленный водитель сбил двух 11-летних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходу. Как сообщали свидетели, «Нива Шевроле» задела мальчиков, а затем скрылась с места ДТП. К счастью, школьники отделались ушибами.

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, полицейские быстро установили, кто был за рулем. Водителем оказался 64-летний местный житель, которому предъявлено обвинение за непредоставление пешеходам преимущества в движении, а так же оставление места ДТП. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток.

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