2018-12-26T10:00:21+03:00
Общество

Владимирское предприятие задолжало своим работникам 7,5 миллиона рублей

Эта задолженность образовалась за полтора года
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области взял на контроль выплату задолженности по зарплате работникам владимирского предприятия ООО ВПО "Прогресс".

Как сообщают в Следкоме, проблемы у предприятия начались с 2015 года. В "Прогрессе", занимавшемся изготовлением электрооборудования, где трудились инвалиды по зрению, сменилось несколько руководителей, а в декабре 2016 года введено конкурсное управление. С сентября 2015 по март 2017 года 84 работника предприятия не получили зарплату на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Следком следит за процессом продажи недвижимого имущества общества, находящегося в стадии банкротства. В 2017 году гражданам выплатили 600 тысяч рублей в счет погашения задолженности, а затем еще 1 миллион 250 тысяч рублей. 25 декабря 2018 года руководство предприятия заявило, что готово выплатить еще 3 миллиона 300 тысяч рублей.

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