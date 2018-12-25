Во Владимирской области зарегистрировано 35 случаев бешенства

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-25T19:17:02+03:00

Из них 18 случаев заболевания диких животных

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На территории Владимирской области зарегистрировано 35 случаев заболевания животных бешенством, из них 18 случаев диких животных (16 лис, 1 лось, 1 енотовидная собака), 17 случаев домашних животных (7 собак, 8 кошек, 2 представителя мелкого рогатого скота).

В большинстве случаев бешенство у домашних животных появилось из-за укусов дикими животными.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, остаются неблагополучными по бешенству 9 пунктов:Александровский район (д. Лизуново, с. Андреевское ул. Советская, с. Махра Стефано-Махришенский монастырь); Петушинский район (г. Петушки ул. Покровка, 5 квартал Вольгинского лесничества, г. Петушки ул. Садовая); Кольчугинский район (г. Кольчугино ул. П.Зеленоборский, д. Позднякова ул. Первая, п. Коробовщинский).