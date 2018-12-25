Владимирский театр кукол завершил год премьерным спектаклем

СЕГОДНЯ 19:09 2018-12-25T19:09:11+03:00

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Владимирский областной театр кукол закрыл 2018 год премьерным спектаклем "Сказка о рыбаке и рыбке" в постановке Антона Балабаева.

Сберечь как можно полнее авторский текст – одна из задач спектакля. И для сохранения волшебного слова Александра Сергеевича Пушкина использована масса современных приемов, изготовлены специальные куклы, проделана немалая работа – на сцене происходят настоящие чудеса.

И как и полагается в волшебной сказке, пойманная рыбка заговорила человеческим голосом и попросила отпустить ее, пообещав исполнить любые желания. Так появилось у старухи новое корыто, но этого ей оказалось мало.

Спектакль о том, как можно получить все, что ни пожелаешь, а потом потерять целое царство от жадности и - как положено в мудрой сказке – остаться у разбитого корыта... Впрочем, в сказках всякое может случиться!

А сразу после сказки ребята смогли принять участие в карнавале у елки со сказочными зверями, Снегурочкой и Дедом Морозом.