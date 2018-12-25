2018-12-25T19:01:11+03:00
Общество

В следующем году во Владимирской области более 160 блокадников получат 7 тысяч рублей

Выплаты получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или почётным знаком «Житель блокадного Ленинграда»
Алексей СУХОВ
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Жители блокадного Ленинграда и его защитники в честь 75-летия полного освобождения города-героя от фашистской блокады получат в 2019 году единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей.

Выплаты к юбилейной дате получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или почётным знаком «Житель блокадного Ленинграда», проживающие на территории РФ.

Эта мера поддержки будет производиться в течение 2019 года, начиная с последней декады января. Её получат более 160 блокадников, зарегистрированных во Владимирской области.

Финансовая помощь предоставляется на основании заявления, с приложением копии документа, удостоверяющего личность, и копии удостоверения о награждении вышеназванными медалью или знаком. Соответствующие документы принимаются учреждениями социальной защиты населения по месту жительства ветеранов.

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