Во Владимире будет усилена уборка от снега и заносов
В связи с интенсивным снегопадом сити-менеджер Андрей Шохин распорядился усилить уборку города от снега и заносов.
Сегодня муниципальный "Центр управления городскими дорогами" в дневную смену направил на городские магистрали 86 рабочих ручной уборки и 62 единицы снегоуборочной техники, в том числе 20 комбинированных дорожных машин, 11 МТЗ с щеткой, 10 самосвалов, 5 фронтальных погрузчиков.
Вместе с тем, городскому управлению ЖКХ предписано обеспечить контроль за работой управляющих компаний, которые должны использовать все свои ресурсы для уборки придомовых территорий.
Жители города могут направлять жалобы и предложения по качеству зимней уборки города по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).
Замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.