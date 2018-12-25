Во Владимире будет усилена уборка от снега и заносов

СЕГОДНЯ 18:56 2018-12-25T18:56:11+03:00

Жители областного центра могут жаловаться на неубранные дороги по телефону горячей линии

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В связи с интенсивным снегопадом сити-менеджер Андрей Шохин распорядился усилить уборку города от снега и заносов.

Сегодня муниципальный "Центр управления городскими дорогами" в дневную смену направил на городские магистрали 86 рабочих ручной уборки и 62 единицы снегоуборочной техники, в том числе 20 комбинированных дорожных машин, 11 МТЗ с щеткой, 10 самосвалов, 5 фронтальных погрузчиков.

Вместе с тем, городскому управлению ЖКХ предписано обеспечить контроль за работой управляющих компаний, которые должны использовать все свои ресурсы для уборки придомовых территорий.

Жители города могут направлять жалобы и предложения по качеству зимней уборки города по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

Замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.