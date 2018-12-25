2018-12-25T18:12:09+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области попросил перенести сроки ремонта больницы в Струнино

Ее должны отремонтировать к 31 декабря
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Владимирской области совершил поездку в Струнино и попросил Минздрав РФ перенести сроки сдачи отремонтированной больницы в Струнино на 2019 год.

Сроки сдачи объекта по словам главы региона сдвинулись из-за того, что конкурс на подготовку проектно-сметной документации для капремонта оставшихся корпусов прошел только в августе. Сама подготовка ПСД заняла 3-4 месяца.

Напомним, президент РФ поручил отремонтировать струнинскую больницу в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области зарегистрировано 35 случаев бешенства
Владимирский театр кукол завершил год премьерным спектаклем
В следующем году во Владимирской области более 160 блокадников получат 7 тысяч рублей
Во Владимире будет усилена уборка от снега и заносов
Житель Юрьев-Польского обокрал местный водоканал
Владимирским подросткам “на тазиках”, устроившим переполох у гипермаркета, вынесли приговор
За неделю во Владимирской области заболели больше 3000 человек
Всем владимирцам подготовили новогодние подарки
25 владимирцев получат персональные стипендии от мэра города
В Камешково два пьяных парня портили чужие автомобили
Более 619 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа
Владимирский скульптор сразил голландцев ледяным Гарри Поттером и дементорами
Владимирский спортсмен выиграл Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Жительница Владимира отметила вековой юбилей
Во Владимире пройдет фестиваль роботехники
Владимирские пенсионеры получат январские пенсии досрочно
20-летняя девушка погибла в результате ДТП с участием владимирца
Наступающий год во Владимире предложили объявить годом Перси Борисовича Гурвича
Владимирец сбил двух детей и скрылся с места ДТП