Губернатор Владимирской области попросил перенести сроки ремонта больницы в Струнино
Ее должны отремонтировать к 31 декабря
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Губернатор Владимирской области совершил поездку в Струнино и попросил Минздрав РФ перенести сроки сдачи отремонтированной больницы в Струнино на 2019 год.
Сроки сдачи объекта по словам главы региона сдвинулись из-за того, что конкурс на подготовку проектно-сметной документации для капремонта оставшихся корпусов прошел только в августе. Сама подготовка ПСД заняла 3-4 месяца.
Напомним, президент РФ поручил отремонтировать струнинскую больницу в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года.