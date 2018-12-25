Губернатор Владимирской области попросил перенести сроки ремонта больницы в Струнино

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-25T18:12:09+03:00

Ее должны отремонтировать к 31 декабря

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Губернатор Владимирской области совершил поездку в Струнино и попросил Минздрав РФ перенести сроки сдачи отремонтированной больницы в Струнино на 2019 год.

Сроки сдачи объекта по словам главы региона сдвинулись из-за того, что конкурс на подготовку проектно-сметной документации для капремонта оставшихся корпусов прошел только в августе. Сама подготовка ПСД заняла 3-4 месяца.

Напомним, президент РФ поручил отремонтировать струнинскую больницу в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года.