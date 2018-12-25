Житель Юрьев-Польского обокрал местный водоканал

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-25T17:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатитрехлетний юрьевпольчанин отправился на дело августовской ночью. Около полуночи он пришел к сварочному цеху МУП «Водоканал», расположенном в селе Небылое Юрьев-Польского района. Отыскав подходящий предмет, он оторвал накладку входной двери с запертым навесным замком, пробрался внутрь цеха и похитил оттуда угловую шлифовальную машинку, стоившую две с половиной тысячи рублей. Инструмент мужчина благополучно продал, а полученные деньги потратил. Когда местного жителя задержали, он признал свою вину и в декабре Юрьев-Польский районный суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно.