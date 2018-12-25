Владимирским подросткам “на тазиках”, устроившим переполох у гипермаркета, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-25T16:31:10+03:00

На этот раз они отделались штрафом

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Не так давно мы писали о подростках, устроивших “сумасшедшие гонки” у одного из владимирских гипермаркетов. 15 декабря субботним вечером десятки владимирских ребят приехали на своих жигулях, чтобы “подрифтить” на парковке. Такое не могло устроить ни администрацию магазина, ни его посетителей. На “БКшников” вызвали полицию.

Приехавший патруль ГИБДД они не послушали, а лишь стали насмехаться, танцуя хоровод вокруг полицейской машины и обклеивая ее своими наклейками. Как итог - половину увезли в отделение.

Сегодня администратору их группы ВКонтакте суд вынес приговор, согласно которому “организация” должна будет выплатить штраф - 10 тысяч рублей. Ребята не растерялись и решили собрать эти деньги с подписчиков.