За неделю во Владимирской области заболели больше 3000 человек

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-25T16:16:19+03:00

Среди них около 2000 детей

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Региональный Роспотребнадзор собрал статистику, согласно которой за прошедшую неделю 9370 жителям Владимирской области понадобилась помочь врачей, среди них – 6 037 детей. 3283 человека заболели, из которых – 1964 ребёнка.

Один житель региона подхватил аденовирусную инфекцию и 4 человека – парагрипп.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечают во Владимире, в Кольчугинском, в Гусь-Хрустальном и в Муромском районах.