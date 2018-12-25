2018-12-25T16:08:04+03:00
Общество

Всем владимирцам подготовили новогодние подарки

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Оператор Tele2 вручит подарки посетителям праздничных площадок, открытых около центральных салонов связи. Владимирцам, честно ответивших на вопрос, ждут сладости с сертификатами на просмотр фильмов или скачивание электронных книг.

На новогодних площадках Tele2 расположены кубы с купонами. Посетителям необходимо выбрать одно окошко – «Я вел себя хорошо» или «Я вел себя плохо», и вытянуть из него свой сертификат с указанием подарка: месяц бесплатного просмотра популярных ТВ-каналов на Wink.rt.ru, бесплатные книги и скидки в электронных библиотеках MyBook.ru или «Литрес». Также посетители получат в подарок шоколад с добрыми пожеланиями на 2019 год.

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– Мы поздравляем всех владимирцев с наступающим Новым годом, – рассказал коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий. – Уверен, наши подарки придутся по вкусу всем, независимо от того, проведете вы время дома или в поездках. Широкое покрытие скоростного интернета позволит клиентам Tele2 быть онлайн на территории Владимирской области и с комфортом смотреть фильмы, качать книги или общаться с друзьями при помощи соцсетей и мессенджеров.

Кроме этого, в салонах связи новые абоненты получат в подарок безлимитный интернет на три месяца при подключении с тарифами «Мой онлайн» или «Мой онлайн+». Бесплатная опция подключится автоматически сразу после активации SIM-карты.

Во Владимире новогодние площадки расположены возле центральных салонов связи. Они примут всех посетителей до 3 января.

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