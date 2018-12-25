2018-12-25T15:56:24+03:00
Общество

25 владимирцев получат персональные стипендии от мэра города

Все они - школьники, студенты и молодые специалисты
Артём Черепанов
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25 владимирцев стали победителями конкурса на соискание премий от мэра города. Они победили в номинациях «Здоровое поколение», «Дорогою добра», «Молодежное самоуправление», «Первая полоса», «Творческий полет» и «Гражданин России».

В этом году на соискание премий заявки подали 52 человека. Все победители - школьники, студенты и молодые специалисты. Напомним, стипендии назначаются для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет за активное участие в общественной жизни города.

Список победителей:

- Александрова Людмила Алексеевна,

- Бабкина Александра Николаевна,

- Барсегян Тигран Володевич,

- Белова Екатерина Александровна,

- Беркалова Алина Сергеевна,

- Бойкова Алёна Валерьевна,

- Галеева Татьяна Рашидовна,

- Галкина Юлия Сергеевна,

- Гусева Валерия Игоревна,

- Деревенцева Полина Владимировна,

- Елагина Екатерина Игоревна,

- Зыбина Ирина Сергеевна,

- Кириллова Татьяна Александровна,

- Корягичева Дарья Олеговна,

- Лунева Лолита Андреевна,

- Малышева Алина Сергеевна,

- Миронова Татьяна Геннадьевна,

- Мосина Ксения Николаевна,

- Нестерович Алеся Александровна,

- Пашина Алина Олеговна,

- Попов Сергей Александрович,

- Скачков Руслан Альбертович,

- Суворова Арина Игоревна,

- Трынков Артур Романович,

- Удальцов Денис Андреевич.

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