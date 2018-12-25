25 владимирцев получат персональные стипендии от мэра города
25 владимирцев стали победителями конкурса на соискание премий от мэра города. Они победили в номинациях «Здоровое поколение», «Дорогою добра», «Молодежное самоуправление», «Первая полоса», «Творческий полет» и «Гражданин России».
В этом году на соискание премий заявки подали 52 человека. Все победители - школьники, студенты и молодые специалисты. Напомним, стипендии назначаются для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет за активное участие в общественной жизни города.
Список победителей:
- Александрова Людмила Алексеевна,
- Бабкина Александра Николаевна,
- Барсегян Тигран Володевич,
- Белова Екатерина Александровна,
- Беркалова Алина Сергеевна,
- Бойкова Алёна Валерьевна,
- Галеева Татьяна Рашидовна,
- Галкина Юлия Сергеевна,
- Гусева Валерия Игоревна,
- Деревенцева Полина Владимировна,
- Елагина Екатерина Игоревна,
- Зыбина Ирина Сергеевна,
- Кириллова Татьяна Александровна,
- Корягичева Дарья Олеговна,
- Лунева Лолита Андреевна,
- Малышева Алина Сергеевна,
- Миронова Татьяна Геннадьевна,
- Мосина Ксения Николаевна,
- Нестерович Алеся Александровна,
- Пашина Алина Олеговна,
- Попов Сергей Александрович,
- Скачков Руслан Альбертович,
- Суворова Арина Игоревна,
- Трынков Артур Романович,
- Удальцов Денис Андреевич.