В Камешково два пьяных парня портили чужие автомобили

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-25T14:00:51+03:00

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Камешковский районный суд вынес приговор двум хулиганам, которые напивались и шли портить чужие автомобили. Следствием установлено, что ночью 10 февраля два пьяных парня подошли к машине, припаркованной у дома на улице Свердлова. С помощью баллонного ключа они открутили переднее левое колесо, вскрыли багажник и украли оттуда магнитолу и «запаску». Затем они приметили еще один автомобиль и открутили колеса и у него. Прошло полтора месяца и один из злоумышленников, вновь напившись, ключом расцарапал левую водительскую и пассажирскую двери чужой машины. Еще через месяц тот же молодой человек пробил шины 15-ти припаркованных автомобилей. Первого хулигана приговорили к 1 году и 4 месяцам условно. Второму же грозит 3,5 года тюрьмы. Злоумышленнику присоединили неотбытое наказание по предыдущему приговору.