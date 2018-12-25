2018-12-25T13:10:35+03:00
Общество

Более 619 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа

В том числе более 118 тысяч детей
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области близится к завершению прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинация охватила более 619 тысяч жителей региона, в том числе более 118 тысяч детей.

Меры вакцинопрофилактики обеспечат иммунологический барьер на пути распространения сезонной инфекции и уберегут жителей области от тяжёлых осложнений, вызванных гриппом. Особенно это важно для групп риска – детей, беременных и пожилых людей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Владимирской области спокойная. Показатели заболеваемости ниже эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.

При первых симптомах заболевания оставайтесь дома и обратитесь к врачу. Самолечение при гриппе и ОРВИ недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию здоровья и возрасту пациента.

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