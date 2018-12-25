Владимирский скульптор сразил голландцев ледяным Гарри Поттером и дементорами

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-25T12:50:43+03:00

А на фестивале в Питере Илья Шанин сделал индийского слона

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Декабрь оказался насыщенным в творческом графике известного владимирского скульптора Ильи Шанина.

В начале месяца он, по приглашению организаторов традиционного фестиваля ледовой скульптуры, побывал в голландском Цволле. Мистическая и сказочная тематика нашла отражение в работах в творениях Ильи Шанина. Гарри Поттер, олень Патронус и дементоры вызывали восторг у поклонников «поттерианы», побывавших на фестивале.

Сразу после Нидерландов, Илья Шанин отправился в Санкт-Петербург, где в Петропавловской крепости открылся фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy».В этом году темой творений мастеров стало «Путешествие вокруг света».

Илья Шанин изваял Индийского Слона, на котором восседает погонщик. На работу ушло чуть менее недели. Уникальная техника напыления снега на лёд привлекла внимание коллег по цеху. .

Кстати, изображения ледовых и песчаных скульптур, а также произведения из бронзы и камня, можно будет увидеть на персональной выставке Ильи Шанина, которая состоится в феврале во Владимире.