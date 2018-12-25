2018-12-25T12:39:52+03:00
Спорт

Владимирский спортсмен выиграл Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В весовой категории нашего земляка выступало 30 борцов
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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22-23 декабря в Москве роходил всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина».

Всего в соревнованиях участвовало более 240 спортсменов из 23 регионов России, а также из Беларуси и Узбекистана.

Владимирскую область представляли пять человек. Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль

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