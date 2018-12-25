Владимирский спортсмен выиграл Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В весовой категории нашего земляка выступало 30 борцов
фото предоставлено департаментом спорта
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22-23 декабря в Москве роходил всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина».
Всего в соревнованиях участвовало более 240 спортсменов из 23 регионов России, а также из Беларуси и Узбекистана.
Владимирскую область представляли пять человек. Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль