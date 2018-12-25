Жительница Владимира отметила вековой юбилей

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-25T12:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице города Владимира, труженику тыла, ветерану труда и вдове участника Великой Отечественной войны Анастасии Павловне Бурмистровой исполнилось 100 лет. Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина поздравила её с юбилеем, вручила ей цветы и памятный подарок.

Судьба Анастасии Павловны – яркий пример активного и здорового долголетия. Она родилась в селе Антоново Кам-Устинского района Татарской АССР. С детства мечтала стать учителем. После окончания Казанского педагогического училища и до начала Великой Отечественной войны работала в школе.

В военное время трудилась на авиационном заводе в Казани. Там и познакомилась со своим будущим мужем, который работал главным инженером по ремонту самолётов. Супруги в любви и согласии прожили 66 лет, объездив по службе всю страну и воспитав замечательных детей, внуков и правнуков.