2018-12-25T12:26:58+03:00
Общество

Во Владимире пройдет фестиваль роботехники

Ребята должны будут представить проекты по созданию лунной базы
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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26 декабря в детском технопарке «Кванториум-33» пройдет региональный фестиваль робототехники «Робофест-Владимир 2019». Он проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой фондом «Вольное Дело». Мероприятие станет отборочным этапом на Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST-2019».

В фестивале примут участие команды школ и учреждений дополнительного образования Владимирской области, участвующих в программе по развитию образовательной робототехники, а также представители Ивановской, Московской областей и Татарстана.

Соревнования запланированы по шести регламентам: «FIRST Jr FLL», «FIRST FLL», «Hello, Robot! LEGO», «Hello, Robot! OPEN», «РобоКарусель» и «Олимпиада Scratch». Для участников «FIRST Jr FLL» темой сезона станет «Миссия на Луну». Ребята должны будут представить проекты по созданию лунной базы.

Впервые в рамках фестиваля пройдет открытая олимпиада по программированию на языке Scratch для детей 7-12 лет.

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