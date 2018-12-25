Владимирские пенсионеры получат январские пенсии досрочно
Изменение сроков доставки коснется тех пенсионеров, которые получают пенсии через отделения почтовой связи. По стандартному графику, пенсии черех отделения связи должны выплачиваться с 3 по 22 число каждого месяца. Однако даты с 3 по 8 декабря в январе являются праздничными выходными днями. Поэтому, как объяснили во владимирском отделении Пенсионного фонда России, выплаты пенсионерам, которые должны получать деньги в эти дни, будут произведены досрочно либо в графике, но по другому режиму работы. Конкретные сроки выплаты пенсии каждый получатель может узнать в своем отделении связи. В целом график доставки пенсий через почтовые отделения выглядит так:
29 декабря - по режиму работы понедельника, но с сокращением рабочего времени на 1 час.
30 декабря - по стандартному режиму работы понедельника.
31 декабря - по режиму работы субботы.
1, 2, 7 января - пенсии не доставляются.
3, 4, 5, 6, 8 января - по стандартному режиму работы для этих дней недели.
Все изменения касаются лишь пенсионеров, которые получают выплаты через отделения почтовой связи. Тем, кто получает пенсии переводом на банковскую карту, выплаты будут сделаны в стандартные сроки.
Пенсионный фонд напоминает - с января страховая пенсия неработающих пенсионеров увеличивается на 7,05%. В среднем в январе владимирские пенсионеры получат на 600-800 рублей больше.