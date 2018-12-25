2018-12-25T11:47:31+03:00
Общество

Владимирские пенсионеры получат январские пенсии досрочно

Но не все
Вероника ПАНИНА
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Изменение сроков доставки коснется тех пенсионеров, которые получают пенсии через отделения почтовой связи. По стандартному графику, пенсии черех отделения связи должны выплачиваться с 3 по 22 число каждого месяца. Однако даты с 3 по 8 декабря в январе являются праздничными выходными днями. Поэтому, как объяснили во владимирском отделении Пенсионного фонда России, выплаты пенсионерам, которые должны получать деньги в эти дни, будут произведены досрочно либо в графике, но по другому режиму работы. Конкретные сроки выплаты пенсии каждый получатель может узнать в своем отделении связи. В целом график доставки пенсий через почтовые отделения выглядит так:

29 декабря - по режиму работы понедельника, но с сокращением рабочего времени на 1 час.

30 декабря - по стандартному режиму работы понедельника.

31 декабря - по режиму работы субботы.

1, 2, 7 января - пенсии не доставляются.

3, 4, 5, 6, 8 января - по стандартному режиму работы для этих дней недели.

Все изменения касаются лишь пенсионеров, которые получают выплаты через отделения почтовой связи. Тем, кто получает пенсии переводом на банковскую карту, выплаты будут сделаны в стандартные сроки.

Пенсионный фонд напоминает - с января страховая пенсия неработающих пенсионеров увеличивается на 7,05%. В среднем в январе владимирские пенсионеры получат на 600-800 рублей больше.

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