20-летняя девушка погибла в результате ДТП с участием владимирца

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-25T11:35:27+03:00

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В Пресс-службе УМВД России по Рязанской области сообщили о ДТП с участием жителя Владимирской области, в котором погибла 20-летняя девушка.

По предварительным данным, 54-летний житель Владимирской области за рулем “Ниссан Навара”, двигаясь из Рязани в сторону Спас-Клепиков, в районе села Криуша, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем “Лада Приора”.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Lada погибла, а 21-летний и 24-летний пассажиры отечественной легковушки были госпитализированы. ГИБДД проводит проверку.