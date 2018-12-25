2018-12-25T11:28:37+03:00
Общество

Наступающий год во Владимире предложили объявить годом Перси Борисовича Гурвича

В 2019 году исполнится 100 лет со дня рождения легендарного владимирского ученого и демократа
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото: ВикипедияФото: Википедия
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Представители владимирского отделения партии «Родина» обратились к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой объявить наступающий год во Владимирской области годом Перси Гурвича.

Перси Борисович - легендарная личность, известная далеко за пределами Владимирской области. Почетный гражданин Владимира, педагог, писатель, интеллектуал, общественный деятель, он много лет был «совестью Владимира», никогда ничего не боялся, всегда открыто высказывал свое мнение, отстаивая честь, правду и справедливость. Гурвич выжил в рижском еврейском гетто, в немецком концлагере, в сталинских лагерях. С ним считались власти всех времен и всех уровней - от советских партийцев до демократов новейшей эры.

Перси Гурвич был и известным ученым-филологом, доктором педагогических наук и кандидатом юридических наук, профессором ВлГУ. Он прожил удивительную жизнь и оставил яркий след в науке и в истории Владимирской области. Перси Гурвич умер во Владимире в 2011 году.

25 марта 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Перси Гурвича. Поэтому предлагается назвать именем Перси Гурвича школу и сквер во Владимире и установить мемориальную доску на здании педагогического института ВлГУ, где он много лет преподавал.

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