2018-12-25T11:20:33+03:00
Происшествия

Владимирец сбил двух детей и скрылся с места ДТП

В ГИБДД проводят проверку
Артем Бердник
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Как сообщают очевидцы, 25 декабря около 8 утра на пешеходном переходе около “Руськино” неизвестный на серой “Ниве-Шевроле” сбил двух детей и уехал с места аварии.

Детей было двое, повезло, что скорость была небольшая. За рулем машины были мужчина лет 50. После аварии у них отлетело зеркало заднего вида, вышла женщина, подобрала его и, даже не посмотрев на детей, села обратно в машину.

В ГИБДД проводят проверку и делают все, чтобы найти виновника ДТП. По предварительной информации, два 7-летних ребенка сильно не пострадали: у одного - ушиб плеча и ноги, у второго только ноги. Виновнику ДТП может грозить арест на 15 суток и лишение прав.

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