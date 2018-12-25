2018-12-25T11:10:34+03:00
Общество

Во Владимире пытались назвать улицу в честь 100-летия ВЛКСМ

Но топонимическая комиссия не утвердила это название
Вероника ПАНИНА
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В администрации Владимира прошло заседание топонимической комиссии под руководством заместителя председателя - иеромонаха Варфоломея, кандидата исторических наук, доцента кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета. Комиссия рассмотрела несколько вопросов о названии владимирских улиц, парков и скверов.

В частности, сквер между домами № 203 и № 207 по ул.Добросельской получил название «Зерновский сквер» в честь в честь дважды Героя социалистического труда Зернова Павла Михайловича. А вот Баталовского сквера во Владимире не будет - оказывается, участок между домами 88, 90а, 92а по ул. Большой Московской не имеет статуса сквера, и поэтому назвать его в честь уроженца Владимира, актера Алексея Баталова, невозможно. Комиссия решила ограничиться установкой мемориальной доски на доме в том месте, где родился Баталов.

И, наконец, Владимир остался без улицы «Столетия ВЛКСМ». Комиссия постановила, что «присвоение одной из улиц города Владимира наименования улица столетия ВЛКСМ не представляется возможным».

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