Во Владимире столкнулись "скорая" и автобус

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-25T10:50:01+03:00

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В 16.35 24 декабря, сообщает сайт регионального МЧС, на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об аварии около дома №47 по Октябрьскому проспекту - столкнулись карета скорой медицинской помощи и рейсовый автобус.

В результате аварии постарадала фельшер "скорой".

По предварительной информации, согласно данным регионального УМВД, водитель "скорой" 1969 года, двигаясь со стороны улицы Тракторная с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами, выехал перекресток под красный сигнал светофора. Водитель автобуса "Шенпонг " 1985 года рождения машину со спецсигнали не пропустил, поехав на перекресток под зеленый свет.