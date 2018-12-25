Гусевчанина задержали с граммом наркотика в кармане
Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявили обвинение по статьям "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере" и "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
Гусевчанина задержали около одного из домов в райцентре в августе. При себе у него нашли полимерные свертки с порошкообразным содержимым внутри. Химическое исследование показало, что в пакетиках находился синтетический наркотик, массой 1,01 грамма.
Кроме этого, сотрудники полиции задокументировали два факта продажи наркотиков 37-летним гусевчанином.
В настоящее время материалы дела направлены в суд.