В Коврове из-за срыва сроков капремонта шесть домов оказались не готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-25T09:51:10+03:00

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Ковровская городская прокуратура после обращения граждан провела проверку работ по капремонту многоквартирных домов.

Прокуратура выявила ряд грубых нарушений. Как сообщают в ведомстве, подрядной организацией ООО "НовоСтройПлюс" летом 2018 года заключены договоры с фондом капремонта. Однако в 6 многоквартирных домах нарушены сроки проведения работ, предусмотренных договорами, вследствие чего дома оказались фактически не готовы к отопительному периоду. В квартирах и подъездах двух домов в ходе работ повреждено имущество - образовались трещины, кого-то из жителей пролили, у некоторых осыпались потолки, разбиты окна). После того, как в прокуратуре выявили эти нарушения, строительную компанию было решено проверить основательней.

По версии прокуратуры, в феврале 2017 года компания предоставила в департамент ЖКХ копии дипломов о высшем образовании 5 сотрудников. Однако, указанные дипломы фактически работникам не выдавались, высшего образования они не имеют, а часть из них в организации уже не работали. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).