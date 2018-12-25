2018-12-25T00:03:14+03:00
Происшествия

Владимирский юрист обманывал своих клиентов

Мужчина присваивал деньги заказчиков
Ирина Мальцева
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Индивидуальный предприниматель более десяти лет оказывал юридические услуги горожанам и организациям, представляя их интересы как в арбитражных судах. Так и в судах общей юрисдикции. Несколько лет назад он решил подзаработать, присваивая деньги, которые клиенты передавали ему для оплаты госпошлины. С 2015 по 2018 год он получил около 147 с половиной тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению. Позднее он приобрел квитанции, которые якобы подтверждали, что он оплатил госпошлину, и предоставлял их в суды вместе с другими документами. Обман вскрылся во время прокурорской проверки. Теперь по решению суда юристу предстоит вернуть всю сумму в городской бюджет.

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