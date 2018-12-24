Житель Кольчугино отработает бутылку коньяка

СЕГОДНЯ 20:34 2018-12-24T20:34:38+03:00

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Поздним вечером в конце сентября, когда крепкий алкоголь уже не продавали, кольчугинец заглянул в супермаркет, тайно утащил со стеллажа поллитровую бутылку отечественного коньяка и попытался скрыться. Однако около кассы его задержала замдиректора магазина, которая потребовала вернуть бутылку. Расставаться с добычей мужчина не пожелала и убежал. Похитителя алкоголя отыскали, теперь по приговору Кольчугинского городского суда ему предстоит отработать 160 часов. Кроме того, ему предстоит вернуть стоимость бутылки – чуть меньше пятисот рублей.