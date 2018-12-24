За неделю во Владимирской области в ДТП погибли 9 человек

СЕГОДНЯ 18:45 2018-12-24T18:45:49+03:00

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За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 51 ДТП, в которых 9 человек погибли и 80 получили травмы, среди пострадавших 9 детей. Всего же произошло 507 аварий, где пострадал только транспорт. 84 водителя попались пьяными или отказались от сдачи анализов. Вот самые серьезные из них:

Судогодский район

18 декабря около 5 вечера на дороге «Владимир – Муром – Арзамас» водитель «Опель – Вектра» выехал на “встречку” и врезался в «Ситроен». В столкнувшиеся машины затем на полной скорости влетел «Ниссан – Ноут».

В результате ДТП водитель «Опеля» получил травмы головы и перелом челюсти. Водитель «Ситроена» сломал левое бедро, а его пассажир правую ключицу. Пассажир «Опеля» скончался на месте.

Кольчугинский район

19 декабря в Кольчугинском районе водитель «ГАЗ – 2751» выехал на “встречку” и врезался в пенсионера на «Шкоде – Фабия». В результате ДТП пассажир автомобиля «Шкоды» скончался до приезда скорой помощи.

Камешковский район

23 декабря в 6 утра в Камешковском районе водитель «Хендэ – Солярис» также выехал на “встречку” и врезался в «Ладу». В результате ДТП водитель “Соляриса” ушибил грудную клетку, а пассажир «Лады» скончался на месте.