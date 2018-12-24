«Ростелеком» установил новые камеры на дорогах Владимирской области

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-24T17:59:14+03:00

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«Ростелеком» установил десять комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения во Владимирской области. Стационарные программно-аппаратных комплексы (ПАК) «Декарт» установлены в шести населённых пунктах. Они фиксируют заезд за стоп-линию, проезд на «красный» и нарушение скоростного режима.

Кроме фиксации нарушений камеры обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес. ПАК «Декарт» невидимы для антирадаров, могут контролировать до четырёх полос вне зависимости от направления движения на расстоянии 300 метров. Система в реальном времени распознаёт государственные регистрационные знаки автомобилей с вероятностью не менее 95%.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Техническая база и опыт позволяет «Ростелекому» успешно воплощать подобные проекты. Мы установили камеры и объединили их в единую систему при помощи оптики. Это позволило обеспечить передачу потока видеоданных в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Причём в реальном времени, по защищённому каналу и в высоком разрешении. Что интересно, привычные нам камеры «бьют» на расстояние до ста метров, к чему все привыкли и заранее сбрасывают скорость. А «Декарты» видят нарушителей за триста метров. То есть безопасный участок в районе такой камеры намного длиннее».

Установка ПАК «Декарт» призвана изменить дорожную ситуацию к лучшему и снизить в регионе число дорожно-транспортных происшествий. Как показывает статистика УГИБДД УМВД России по Владимирской области, на «просматриваемых» участках дорог аварийность снижается, минимум, на 30%, количество пострадавших от ДТП сокращается вдвое, а автодисциплина улучшается в 6 раз.

У «Ростелекома» большой опыт по установке систем видеонаблюдения самого различного назначения. Компания предлагает решения для частных пользователей, обеспечивает сервис видеонаблюдения для офисов, складов или торговых центров, а также реализует проекты различного масштаба для государственных структур. «Ростелеком» предлагает комплексные решения, кроме установки оборудования включающие организацию безопасных каналов обмена видеоданными, хранение информации на защищённых серверах и установку программных комплексов управления системами видеонаблюдения.