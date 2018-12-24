2018-12-24T17:45:21+03:00
Происшествия

Александровец обокрал знакомого пенсионера

Молодой мужчина утащил тридцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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В полицию обратился восьмидесятидвухлетний житель одной из деревень Вязниковского района, обнаруживший, что у него из дома пропали сбережения. В тот же день полицейские задержали подозреваемого – им оказался тридцатитрехлетний местный житель, успевший уехать в Кольчугинский район. Как рассказал сам задержанный, он заранее узнал, что пожилой александровец хранит дома деньги, Зайдя в гости к пенсионеру, он дождался, когда хозяин дома отвлечется, похитил наличные и исчез. Деньги он собирался потратить, но не успел: полицейские изъяли всю сумму. Сейчас в отношении александровца возбуждено уголовное дело по статье «кража», с него взята подписка о невыезде.

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