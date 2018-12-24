Житель Владимирской области шантажировал воркутинскую школьницу обнаженными фото
Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в развратных действиях и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.
По версии следствия, в сентябре 2017 года мужчина познакомился "Вконтакте" с 14-летней школьницей из Воркуты. Он послал ей несколько интимных фотографий, а потом скачал ее фото, вырезал лицо и вставил его эротическое фото. Злоумышленник угрожал девочке распространить эту подделку в соцсетях.
Находившаяся в это время на занятиях девочка сразу же сообщила о произошедшем классному руководителю. Та позвонила в полицию. Через некоторое время следователи выяснили, что мужчина находится во Владимирской области.
Пострадавшая 14-летняя школьница, воспитывающаяся в благополучной хорошей семье, занимается спортом и на общение с пользователями соцсети у нее не остается времени. Она глубоко переживала случившееся.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.