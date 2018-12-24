На дорогах Владимирской области решили поставить видеокамер на полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-24T15:44:18+03:00

Но денег на них у региона сейчас нет

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Владимирской области нужно около 600 миллионов рублей на установку новых видеокамер на дорогах. Об этом стало известно в ходе совещания по реализации проекта установки камер видеофиксации на дорогах. Таких денег у региона нет, поэтому члены совещания пришли к выводу о необходимости инвестиций частных компаний.

На сегодняшний день на дорогах Владимирской области установлено 22 стационарных и 30 передвижных комплексов фотовидеофиксации с программным обеспечением. Они используются для административной практики и розыскных мероприятий. Ежегодные поступления в бюджет от штрафов за зафиксированные ими нарушения правил дорожного движения составляют около 50 млн рублей. Для сравнения: в Нижегородской области установлено 280 стационарных и 78 передвижных комплексов, которые ежегодно приносят в бюджет свыше 1 млрд рублей. Использование этих комплексов позволило снизить аварийность на дорогах более чем на 21%.