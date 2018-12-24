2018-12-24T13:57:57+03:00
Общество

Во Владимире 10 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков Владимирской области числится 129 человек
Алексей СУХОВ
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Для разрешения кризисных ситуаций, связанных с неисполнением застройщиками договорных обязательств перед участниками долевого строительства, в настоящее время «ВТУС» реализует во Владимирской области масштабный инвестиционный проект.

В его рамках застройщик предоставил 10 квартир обманутым дольщикам в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Юрьевец города Владимира по адресу: ул. Славная, 4. Ещё 100 обманутых дольщиков смогут заключить договоры с этой компанией уже в I квартале 2019 года.

Кроме того, застройщик «СК Континент» возводит также в Юрьевце многоквартирный жилой дом. По завершении его строительства до конца 2019 года новое жильё либо денежные средства смогут получить 13 обманутых дольщиков.

На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков Владимирской области числится 129 человек.

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