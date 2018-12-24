Владимирцев приглашают на выставку старинных календарей

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-24T13:35:09+03:00

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Календарь появляется тогда, когда у людей возникает потребность в определении времени и его измерении.

С конца Х века на Руси использовали юлианский календарь, основанный на наблюдениях за видимым движением Солнца по небосводу. Петр I ввел новшества в использовании юлианского летоисчисления: сентябрь сменился январем.

Указ Петра I о реформе календаря заключался в ведении нового летоисчисления: от Рождества Христова. Разница в подсчетах составила 5508 лет – жители России легли спать в 7208 году, а проснулись в 1700-м!

Сто лет назад в РСФСР также была проведена реформа календарной системы – переход с юлианского на григорианский календарь.. Разница между ними в исчислении високосных лет.

Об этом и многом другом можно узнать на выставке в Историческом музее. Там можно увидеть некоторые виды календарей XVIII – первой половины XX вв., демонстрирующие различные подходы к расчетам времени. Предметы представлены из трёх музейных коллекций: «Книга старопечатная», «Книга рукописная», «Документы».