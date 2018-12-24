2018-12-24T13:25:11+03:00
Спорт

Ковровчане завоевали четыре медали на традиционном турнире по фехтованию на шпагах

В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Соревнования по фехтованиюпо на шпагах «Первые старты» среди мальчиков и девочек 2005-2007 года рождения проходили 22 декабря в Ковровое в спортивных залах школы №22.

В турнире участвовали спортсмены из города Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей.

Воспитанники областной конноспортивной школы в Коврове завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

По итогам состязаний у девочек ковровчанка Валерия Ушакова поделила третье место с нижегородской спортсменкой. Первое и второе места завоевали фехтовальщицы из Московской и Нижегородской областей соответственно.

У мальчиков «золото» и «серебро» достались ковровчанам Даниле Грязнову и Алексею Телкову. Третье место поделили ковровчанин Даниил Смирнов и спортсмен из Нижнего Новгорода.

Фехтовальщики из города оружейников занимаются под руководством тренеров Леонида Атрохова и Артёма Барышникова.

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