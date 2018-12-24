2018-12-24T13:21:29+03:00
Общество

Tele2 продлевает время новогодних подарков

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Tele2 продлевает предложение воспользоваться безлимитным интернетом на высоких скоростях. Новые клиенты оператора получают безлимитный интернет на три месяца в подарок.

Tele2 продлила срок действия акции «Безлимит в подарок» во всех регионах на две недели –клиенты могут воспользоваться предложением до 22 января. Новые абоненты получают безлимитный интернет на три месяца в подарок при выборе тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в рамках опции «Безлимит в подарок». Она подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

Предложение «Безлимит в подарок» для новых клиентов Tele2 стартовало 28 ноября. За это время безлимитным интернетом Tele2 успели воспользоваться 600 тыс. человек. С конца ноября новые клиенты оператора, которые подключили тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», использовали более 2 Пб интернет-трафика. Tele2также определила регионы-лидеры по потреблению мобильного интернета в рамках предновогоднего предложения. Ими стали Магаданская область, Краснодарский край и Саратовская область.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В телеком-отрасли принято предлагать безлимитный интернет за деньги, однако накануне зимних праздников мы ввели «другое правило» для новых абонентов. Акцияоказалась востребованной клиентами, что подтверждает объем потребленного трафика в 2 петабайта и внушительное число участников. Учитывая популярность нашего предложения, мы решили продлить срок его действия. Уверен, наш новогодний подарок поможет клиентам сделать выбор в пользу услуг Tele2».

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